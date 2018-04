Elezioni regionali in Molise: centrodestra in vantaggio su M5S

Il centrodestra vince le elezioni regionali in Molise, la Lega non riesce a sorpassare Forza Italia, mentre il M5s si afferma come prima forza politica nella regione. E' il quadro che emerge dallo spoglio delle elezioni nella regione. Il forzista Donato Toma fa sapere di aspettare i dati ufficiali, ma dice che intanto si sta mettendo in sintonia con il ruolo di governatore. Seconda posizione per il 5Stelle Andrea Greco: non è un fallimento ma un risultato storico, commenta; mentre il dem Carlo Veneziale ammette la sconfitta. Il centrodestra esulta per la vittoria del candidato della coalizione.