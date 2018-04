Governo: c'è attesa per la decisione di Mattarella per un incarico a Fico

Attesa oggi la decisione di Mattarella per un incarico esplorativo largo al presidente della Camera Fico per la formazione del Governo. Salvini intanto chiede tempo: "Datemi ancora qualche giorno. Preferisco attendere ancora un po' piuttosto che sbagliare e dover chiedere scusa per anni". E su M5s afferma: "Ritengo di ci possa lavorare bene, ma con patti chiari". Il Presidente della Camera, specularmente a quanto è accaduto con quella del Senato Casellati, potrebbe rivolgersi anche al Pd. Uno scenario, quello di un dialogo M5s-dem, bocciato da Berlusconi. Anche il Pd esprime scetticismo.