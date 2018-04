Governo Italia: mandato al presidente Fico. Mattarella, 'Un dovere fare presto'

'Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì'. 'Ho atteso ma novità Lega-M5s non sono venute, ora dopo 2 mesi è un dovere fare presto', così Mattarella, nel colloquio con Fico. 'Partire dai temi e dal programma per l'interesse del Paese', ha detto il presidente della Camera, che ha avuto anche un colloquio con Gentiloni.



Di Maio, 'Fico interpreterà al meglio il mandato'. Ma Matteo Orfini puntualizza: 'siamo e resteremo alternativi a M5s'. E Matteo Salvini è lapidario: 'mandato a Fico per Pd-M5s? E' presa in giro'.

Il forzista Donato Toma intanto è il nuovo governatore del Molise.