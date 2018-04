Agenzia Sviluppo, Zafferani: "serviranno poche persone specializzate capaci di raggiungere i risultati"

L'Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di Commercio ha il suo statuto. Ieri notte è stato approvato a maggioranza il Decreto Delegato con grande soddisfazione di Civico 10 che ci ha sempre creduto.



"E' una nostra battaglia storica - conferma Andrea Zafferani - diventata patrimonio della coalizione e una delle priorità della legislatura”. Promuoverà il paese in maniera organizzata attraendo investimenti sul campo e on line, forte della collaborazione con il corpo diplomatico. In Aula non sono però mancate le critiche dell'opposizione, per la modifica dello statuto tramite decreto a pochi giorni dall'Assemblea dei Soci e per un cda di 13 membri con un solo rappresentante di minoranza.



"E' evidente - spiega il Segretario - che bisognava stabilire la struttura della nuova Agenzia, altrimenti diventava un'assemblea poco utile se fosse intervenuto un decreto poco dopo". Per Adesso.sm l'Agenzia sarà strategica per il rilancio del paese, puntando sulla promozione.



Zafferani scaccia i timori che diventi un carrozzone e rassicura: "l'obiettivo è avere una struttura funzionale ed efficiente. non pensiamo ad un luogo dove assumere decine di persone che non servono. Bisogna invece averne poche specializzate e capaci di raggiungere i risultati".