In Commissione Territorio si cercano soluzioni per sbloccare le vendite nel settore immobiliare

Articoli del Testo Unico - rilevano dagli Ordini professionali - stanno provocando lo stallo

In Commissione Sanità e Territorio l'opposizione punta di nuovo il dito contro una sanatoria che – come aveva già accusato nel comma comunicazioni del Consiglio – non sta dando i risultati sperati. Nel mirino aliquote pesanti e vincolanti che rendono il provvedimento quasi inapplicabile.



Presenta quindi un ordine del giorno, che verrà votato in serata, in cui chiede un approfondimento dei parametri e la proroga dei termini al 31 dicembre. E' previsto, infatti, che ci si debba mettere in regola entro fine giugno. Presenta anche un altro ordine del giorno per saperne di più sullo stato dei lavori del Prg e gli orientamenti generali.



Michelotti chiede di aspettare la presentazione di un prodotto coerente. “Presenteremo un progetto completo e non 'a rate' – dice - per non allungare i tempi”.



Vengono poi ricevuti in audizione i presidenti degli ordini professionali di Ingegneri, Avvocati e Geometri per discutere dei tre articoli del Testo Unico che di fatto bloccano i rogiti. Ha provocato da gennaio lo stallo di tutte le vendite – dice il Presidente degli avvocati e notai – bloccando il settore immobiliare, compresi gli atti delle banche”. In Commissione, nel comma comunicazioni, entra anche la vicenda del calcio scommesse. “La politica ha bisogno di capire – dice Mirco Tomassoni- se chi di competenza sta facendo abbastanza e se a livello di norme servano ulteriori strumenti. A nome della maggioranza presenta quindi un Odg.



MF