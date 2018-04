Consiglio: approvati nella notte odg su disabilità e Siria

Passa a maggioranza il decreto sullo sviluppo

L'Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di Commercio ha il suo statuto. Ieri notte è stato approvato a maggioranza il Decreto Delegato. Passa, sempre a maggioranza, anche l'Ordine del Giorno che impegna il Governo entro l’anno a prevedere un dibattito consiliare sulle tematiche legate alla tutela dei diritti delle persone con disabilità; predisporre incentivi e interventi in materia compreso un piano pluriennale per l’eliminazione delle barriere architettoniche; garantire attraverso il Dipartimento Affari Esteri un costante coordinamento con gli organismi nazionali che si occupano a vario titolo di disabilità.



Arriva poi l'unanimità per l'Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari per impegnare il Congresso di Stato ad attivarsi in ogni consesso internazionale affinché si giunga ad un cessate il fuoco duraturo in Siria che permetta l’aiuto e l’evacuazione della popolazione civile.



Il commento del Segretario Andrea Zafferani