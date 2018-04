L'Emilia Romagna appoggia il Comites sulla cittadinanza agli stranieri

La regione Emilia Romagna ha dato il suo appoggio al progetto di iniziativa popolare presentato dal Comites il 9 febbraio per una cittadinanza più veloce e diritti politici ampliati agli stranieri.



È passata in commissione Affari Generali e istituzionali dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna una risoluzione del PD di sostegno ai due progetti di legge di iniziativa popolare presentati lo scorso 10 febbraio.



Il progetto di legge prevede l'abbassamento del tempo necessario per ottenere la cittadinanza, da 25 a 15 anni, del tempo necessario per la naturalizzazione dei coniugi stranieri, da 15 a 10 anni, la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza e l'estensione dell'elettorato agli stranieri residenti a San Marino da almeno 5 anni.



L'unico voto contrario è stato quello della Lega. Stefano Bargi, parlando di San Marino ha dichiarato "Ricordiamoci che parliamo sempre di uno stato sovrano". Giorgio Pruccoli, del PD ha ritenuto il sostegno "doveroso per esprimere la vicinanza degli emiliano romagnoli ai nostri conterranei".