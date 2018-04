Commissione Sanità: scintille, nella notte, su Casale La Fiorina

Seduta turbolenta, quella di ieri, della Commissione; terminata nel cuore della notte, con i membri dell'opposizione decisi a dar battaglia, su un tema sensibile come quello del Casale La Fiorina

Ad innescare le scintille la replica del Dirigente del Servizio di Assistenza Residenziale Anziani, Cinzia Cesarini: venuta dopo la relazione del Direttore dell'ISS Andrea Gualtieri, e il primo giro di interventi dei commissari. A quel punto il dibattito si è scaldato, fino alle conclusioni affidate al Direttore Amministrativo dell'ISS, Sandro Pavesi, e a Maurizia Rolli: Direttore delle Attività Sanitarie. Erano ormai le 2 di notte, quando le opposizioni hanno presentato 4 ordini del giorno. Due relativi alla refezione, e alla sistemazione delle aree verdi intorno al Casale. Gli altri ben più “pesanti”: uno per chiedere la rimozione e la sostituzione della dottoressa Cesarini; l'altro sollecitava invece l'allontanamento dalla struttura – e dall'ISS – di un medico, per alcune segnalazioni. Tutti questi OdG sono stati bocciati. Approvato all'unanimità, al contrario, l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza, per una nuova audizione del Segretario di Stato Podeschi, e del Presidente del CONS, sulla vicenda Calcioscommesse, da tenersi entro il 30 giugno. Altro tema caldo, in Commissione Sanità e Territorio, era quello della sanatoria, che non starebbe dando gli effetti sperati. L'attuale formulazione dell'articolo 79 del nuovo testo unico dell'edilizia, infatti, ostacolerebbe soprattutto le compravendite commerciali. Due gli OdG; approvato quello della maggioranza – con 8 voti favorevoli e 6 contrari – che rimanda la questione, con carattere di urgenza, al Congresso e ad ulteriori colloqui con gli ordini professionali. Bocciato, infine, quello proposto dai commissari dell'opposizione, che chiedeva un approfondimento dei parametri e la proroga dei termini.