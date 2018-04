Governo: adottato il decreto sulla liberalizzazione del commercio

Nominato il gruppo di lavoro chiamato a redigere, entro il 15 giugno 2018, le linee guida per la progettazione del polo scolastico di Fonte dell'Ovo

Il Congresso di Stato dà l'ok alla liberalizzazione del commercio – annunciata nei giorni scorsi dal Segretario di Stato Andrea Zafferani - in linea con quanto disposto dall'articolo 89 della Finanziaria: adottato il Decreto Delegato sulla “Semplificazione dei procedimenti amministrativi di natura autorizzativa e concessoria connessi all’esercizio dell’attività di impresa”; via libera del Governo anche al Decreto Delegato relativo alle “Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese”.

Novità inoltre sul polo scolastico, progetto su cui punta il Segretario di Stato Marco Podeschi: è stato nominato il gruppo di lavoro che avrà il compito di redigere, entro il 15 giugno 2018, le linee guida che indichino caratteristiche strutturali e funzionali del nuovo campus di Fonte dell’Ovo; l'obiettivo – spiega il Governo - è quello di emettere un bando di concorso internazionale di progettazione, articolato in due gradi (così come previsto dall’art. 6 quater del D.D. n. 97/2011). “Il campus scolastico – riporta la delibera - dovrà ospitare studenti della Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore e del Centro di Formazione Professionale. Nel complesso dovranno essere previsti adeguati spazi didattici e laboratoriali, strutture sportive, un auditorium specializzato con dotazioni tecniche per conferenze, spettacoli teatrali e musicali, una cucina e annesso refettorio, una biblioteca con sale di lettura e ambienti atti a favorire la socializzazione e le attività di gruppo”.

L'Esecutivo guarda infine alla produzione di nuovi vini sammarinesi, due rossi e uno bianco: adottati i decreti delegati per introdurre il “Cabernet di San Marino”, il “Merlot di San Marino” e il “Ribolla di San Marino” tra i disciplinari di produzione.