Patrimoniale: il Pdcs promette battaglia

Dal Consiglio alla Commissione Territorio e Sanità: la Dc torna sui temi al centro del dibattito politico.



Si parte dalla patrimoniale: la bozza di decreto presentata nei giorni scorsi desta molta preoccupazione per come è stata impostata – osserva Gian Carlo Venturini – senza tenere conto dell'aggiornamento delle rendite catastali dal 2013 ad oggi. Ma quel che è peggio – aggiunge il segretario Pdcs - è che oltre a tassare i capitali presenti in territorio, va a pesare su beni e proprietà fuori territorio, generando contraddizione verso le norme introdotte a favore dello sviluppo. Il messaggio che si lancia è estremamente negativo”.

Alessandro Cardelli rincara la dose: “E' la prima grande conseguenza delle scelte sbagliate fatte dal Governo nell'ultimo anno e mezzo – dice - ci riserveremo di intraprendere ogni iniziativa utile a contrastare il provvedimento”. Eventuali iniziative che saranno vagliate nella Direzione del partito di domani; intanto appare già certa la firma di alcuni aderenti alla petizione indetta dall'Unas.





Si sofferma sullo statuto dell'Agenzia per lo Sviluppo, Teodoro Lonfernini: “L'obiettivo – dice - non ci vede contrari ma non è serio parlare di sviluppo del Paese e poi escludere una parte cospicua del Paese stesso”, riferendosi al mancato coinvolgimento di categorie e sindacati. “Ingiusto – continua - riservare all'opposizione 1 solo membro nel cda della agenzia contro 7 della maggioranza su un totale di 13. Manca il rispetto del criterio di proporzionalità”. Si chiede poi come sia possibile parlare di opportunità per i sammarinesi, quando sono i primi ad essere esclusi dalle condizioni previste dallo statuto (ad esempio per il posto di direttore generale). E a proposito di occupazione, “se le ultime stime indicano 26 occupati in più, questi sono frontalieri - manda a dire al Segretario Zafferani. “Noi continueremo ad essere agli occhi della maggioranza i contestatori, - rimarca - ma loro di certo non sono i benefattori del Paese”.



Sui lavori della Commissione Territorio e Sanità, infine, più ombre che luci. Da una parte la soddisfazione per l'accoglimento all'unanimità dell'ordine del giorno delle opposizioni sulla sanatoria edilizia; dall'altra il mancato riscontro sulla richiesta di informazioni relative al nuovo Prg: “dalla presentazione degli elaborati della fase 2 ormai un anno fa, non abbiamo nessuna tavola su cui fare osservazioni e proposte” – fa notare Stefano Canti. Giudizio negativo anche sull'audizione del Direttore del Comitato Esecutivo dell'Iss sul Casale La Fiorina: “un dibattito fotocopia – conclude - a quello dello scorso febbraio, senza dare risposte alle problematiche sollevate dagli operatori della struttura”.



Nel video l'intervista ad Alessandro Cardelli, Capogruppo Pdcs.





sp