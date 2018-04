Psd: rammarico per dimissioni Riccardi ma si sta attuando la linea del congresso

Con ex capogruppo se ne vanno anche altri dal Consiglio di Direzione

In casa Psd dopo l'uscita dell'ex capogruppo Dalibor Riccardi - a cui sono seguite le dimissioni di alcuni membri del Consiglio di Direzione – si esprime rammarico. Le motivazioni addotte “lasciano i vertici del Partito meravigliati. Al Congresso del 21 Luglio 2017 – riferisce una nota - si doveva “ricominciare da noi”, e così è avvenuto. Siamo usciti dalla Coalizione della scorsa tornata elettorale, e nonostante ciò i rapporti con PS e PDCS si sono rinvigoriti. Si sono stabiliti rapporti con altri Partiti e Movimenti, in particolar modo con il Movimento Rete e MDSI, con i quali abbiamo condiviso e condividiamo diverse battaglie politiche. Si sono riattivati i gruppi di progetto, ai quali bisogna partecipare, per offrire una visone, e una alternativa al Paese”. Preannunciato un documento programmatico da discutere nel Consiglio di Direzione di domani.