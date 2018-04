Stefano Ercolani scende in campo in politica. Nasce "Azzurra"

L'ex presidente di Asset Banca, Stefano Ercolani, dopo la condanna a 8 anni e dieci mesi per il processo Re Nero, ha comunicato la volontà di scendere in campo in politica.



In un'intervista a Repubblica.sm Ercolani ha presentato il movimento "Azzurra". Il movimento, che nasce "con l'intento di far tornare le persone a sentirsi libere di realizzarsi e realizzare i propri progetti" ha nel suo direttivo oltre ad Ercolani stesso, Barbara Tabarrini e Bruno Macina.



"Dopo la sentenza di Forlì non ho più avuto dubbi" - dice Ercolani. Il dito viene puntato contro il governo, che "si è affidato a consulenti esterni che hanno fatto il proprio comodo, escludendo a priori dalla classe dirigente i sammarinesi". Per l'ex banchiere "I veri poteri forti sono quelli attuali, che non lasciano spazio a nessun tipo di pensiero se non al proprio".



Fra i temi cari all'ex banchiere il debito pubblico, la certezza del diritto, i rapporti con l'Italia e una minore presenza dello Stato nell'economia.