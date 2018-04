Accordo Associazione UE: ottimista il Segretario di Stato Renzi. 2019 anno decisivo

Terminato, a Bruxelles, un nuovo round negoziale. Tra gli obiettivi – sottolinea Nicola Renzi – l'apertura del mercato comunitario alle banche sammarinesi

“Sono ottimista sul fatto che il 2019 sia l'anno buono per riuscire a sottoporre all'attenzione del Paese un accordo complessivo”. Così il Segretario di Stato agli Esteri, dopo il terzo round negoziale del 2018, per la conclusione di uno o più Accordi di Associazione fra l'Unione Europea, Andorra, Monaco e San Marino. Sessione, quella appena conclusa a Bruxelles, incentrata sul quadro istituzionale, e le parti concernenti la libera circolazione delle merci, dei capitali, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Non sono mancati incontri finalizzati ad approfondire le specificità dei 3 Piccoli Stati, ed i conseguenti adattamenti. Il Titano, dal canto suo, ha già costituito gruppi di lavoro - all'interno dell'amministrazione pubblica - per far fronte ad una analisi complessiva di tutto l'acquis: perché proprio qui – sottolinea Nicola Renzi - “si trovano le opportunità per la Repubblica”. Punto centrale della trattativa il principio di equivalenza, degli operatori economici e finanziari sammarinesi, nei confronti del mercato unico.