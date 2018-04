Accordo Ue: Renzi ottimista per firma entro il 2019

A Bruxelles nuova tornata negoziale con delegazione guidata dal Segretario Agli Affari Esteri

Il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi ha guidato la delegazione sammarinese al tavolo della trattativa per l'accordo di Associazione con l'Unione Europea. Si dichiara fiducioso sulla firma entro il 2019 e precisa che tra gli obiettivi c'è l'accesso al mercato unico per le banche sammarinesi. Nel video l'intervista integrale realizzata in mattinata a Bruxelles.



l.s.