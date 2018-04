Adesso.sm. "In commissione sanità tiro al piccione di una minoranza vigliacca"

Dodici ore di ordinaria follia in Commissione Territorio e Sanità. Così la maggioranza commenta l'ultima, accesa riunione di questo organismo. Dopo aver promosso il nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie, Adesso.sm accusa l'opposizione di strumentalizzare, con fantasiose teorie di scaramucce interne alla maggioranza, un problema applicativo la cui soluzione non deve assolutamente rappresentare una inversione di marcia sulla strada del rispetto delle norme. La "guerra", prosegue la maggioranza, è continuata con l'audizione del Comitato Esecutivo dell’ISS e della Dirigente del Casale La Fiorina.



Una vera e propria gara di “tiro al piccione”, lo definisce Adesso.sm. ben premeditata e organizzata, chiamando a raccolta pubblico e un membro mai visto prima in Commissione, arrivato alle 22:00 e intervenuto senza ascoltare i riferimenti del CE. Tutto questo , ricorda la nota, dopo che qualcuno della minoranza, nelle scorse settimane, si è permesso di stigmatizzare duramente e fare la morale al Commissario Izzo, giunto in ritardo in Commissione Finanze per esigenze di lavoro. Quello che poteva essere momento di approfondimento, si è nuovamente trasformato in un processo sommario che ha pesantemente offeso, per toni e contenuti, i vertici dell’Iss e la Dirigente del Casale che si sono sentiti dare dei delinquenti. La nota si chiude soffermandosi sugli "ordini del giorno vigliaccamente presentati e discussi alle 2 di notte, quando chi poteva dare spiegazioni non era più in Aula e dai contenuti che, sottolinea la maggioranza, sono attacchi personali e vere e proprie sentenze di condanna predefinita, con le quali richiedere la testa di alcuni professionisti, tra cui in particolare quello della Cesarini, in spregio al rispetto delle procedure dell’ordinamento che rappresentano la base di ogni sistema democratico.