Centro Storico: il Pdcs a fianco dei residenti

La Dc si schiera accanto alle famiglie residenti nel Centro Storico di San Marino, e condivide le ragioni che li hanno spinti a reagire dopo le limitazioni a cui dovranno fare fronte dal 1 giugno.



Il regolamento predisposto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, sottolinea la nota, creerà loro non pochi impedimenti. Per la dc è l’ennesima mancanza di condivisione da parte di questo Esecutivo, nonostante i molti richiami dei Consiglieri della Giunta di Castello che hanno ribadito l’importanza di sedersi tutti attorno ad un tavolo.



Le nuove disposizioni, prevedendo una sola autorizzazione per sosta, non tengono conto delle esigenze di chi ha all’interno del proprio nucleo famigliare dei figli, bambini, anziani e quindi deve raggiungere la propria abitazione in orari diversi durante la giornata. Chi vive nel centro storico mostra grande coraggio perchè deve affrontare tantissimi problemi, conclude la Dc, e per questo dovrebbe essere maggiormente ascoltato e tutelato.