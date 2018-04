Il governo replica: in Camera di Commercio lo Stato è l'unico a mettere i soldi

I Segretari agli Esteri e all'Industria rispondono alle Associazioni di Categoria socie di minoranza dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio e ricordano che da anni lo Stato versa denaro nelle casse della Camera di Commercio: 80mila euro che, con l'ultima legge di bilancio, saliranno a 130mila. Nonostante questo, e nonostante lo Stato sia socio al 51% della società, aveva zero membri nel Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio.



Quello che il Governo ha inteso affermare, sottolinea la nota, non ha nulla di strano né di offensivo: chi è socio di maggioranza ed è l'unico a mettere ogni anno soldi freschi nella società, ha diritto ad avere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Continueremo, assicura la nota, a cercare la massima intesa e concordia con le associazioni di categoria, sulla vita e lo sviluppo dell'Agenzia, ma nel rispetto del ruolo dello Stato.



Alla Csu invece il governo ribadisce la volontà di trovare assieme ai sindacati le migliori soluzioni per salvaguardare i livelli occupazionali.