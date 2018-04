Italia: Di Maio, o intesa col Pd o si torna alle voto

'O ci sarà l'intesta M5s-Pd, o si torna al voto'. Lo ha spiegato Luigi Di Maio a conclusione del colloquio con il presidente Fico della Camera Roberto Fico, incaricato dal Quirinale di verificare la possibilità di un esecutivo M5s-Pd. Il leader M5s riferendosi alle reazioni, dentro il M5S e dentro il Pd, che contrastano l'ipotesi di un'intesa, ha osservato che "non si tratta di negare le profonde differenze o le divergenze, nel passato o nel presente, si tratta di cominciare a ragionare in un'ottica che non è di schieramento".



Ed essere "disponibili a sederci a tavolo e a contrattare il contratto e mettere al

centro i temi". Per quanto riguarda il Pd sarà la Direzione, il 3 maggio, a decidere sulle scelte per il governo. Lo ha spiegato Maurizio Martina, segretario reggente, dopo il colloquio della delegazione dei Dem con Fico. Il presidente della Camera tornerà da Mattarella per riferire l'esito del suo incarico alle 16.30.