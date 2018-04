Il presidente della Camera Fico al presidente Mattarella: "Dialogo tra M5S e Pd avviato"

Esito positivo del mandato, si attende la direzione dei Democratici il 3 maggio

Il presidente della Camera Roberto Fico è tornato dal presidente della Repubblica per riferire che il mandato eplorativo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ha avuto esito positivo.



M5S e Partito Democratico ci provano sul serio a dialogare. Archiviata, pare, l'opzione Lega, con l'attacco di Di Maio, per il quale il partito di Salvini ha scelto “di rimanere lontano dal governo”, i 5Stelle guardano al Pd, che non ha detto no a prescindere, ma deciderà nella direzione, convocata per il 3 maggio. Passi avanti ne sono stati fatti, ha ribadito il segretario Martina, pur nelle rispettive differenze. Ne ha preso atto il presidente della Camera Roberto Fico, che al termine del suo mandato è tornato dal presidente della Repubblica per riferire, parlando di “esito positivo”, e che ora non resta che attendere le decisioni che verranno prese all'interno delle due forze politiche. “Credo sia ragionevole e responsabile – ha detto il presidente Fico – rimanere sui temi e sui programmi, al centro degli interessi degli italiani”.

Come aveva infatti ribadito in mattinata Di Maio, le strade percorribili ormai sono solo due: o si torna al voto, ed è convinto che il suo Movimento ne uscirebbe rafforzato, oltre il 32% ricevuto il 4 marzo, o capitalizzare il 32% oggi, provando a fare un governo.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Roberto Fico presidente Camera dei Deputati, e di Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle