Ripartono le consultazioni di governo. Divisioni nel PD e nel centrodestra

Il Presidente della Camera Roberto Fico riprende oggi il suo mandato esplorativo con l'obiettivo di formare un governo. Previsto l'incontro con il PD alle 11 e con il suo Movimento Cinque Stelle alle 13.



Il Partito Democratico è diviso sull'apertura ai pentastellati. Maurizio Martina al margine delle celebrazioni del 25 aprile ha confermato che ci sono "pezzi" del partito che spingono ad una trattativa, dato che c'è "preoccupazione per un esecutivo a trazione leghista . L'ex premier Matteo Renzi ieri ha rivolto la domanda se aprire al Movimento direttamente alla piazza a Firenze che lo seguiva per la manifestazione del 5 aprile, ottenendo un deciso coro di "no".



Divisioni anche all'interno del centro-destra. Silvio Berlusconi ieri ha dichiarato che la gente di fronte al M5s si sente "come gli ebrei con Hitler". Parole che hanno destato scalpore e che non sono piaciute al Leader della Lega. Matteo Salvini ha dichiarato: "Berlusconi paragona i 5 Stelle ai nazisti? È meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze. Io voglio dare un governo all'Italia, sono stufo di insulti, capricci e litigi".