Camera di Commercio: salta l'assemblea dei soci, continua il confronto Governo-parti sociali

Rimandata a fine maggio l'assemblea dei soci della Camera di Commercio. L'appuntamento, previsto a palazzo Begni, è saltato per la necessità di un ulteriore confronto tra le parti in vista della nascita dell'Agenzia per lo sviluppo – Camera di commercio. Si dovrà arrivare a un'intesa sui requisiti per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.



Il Governo difende la scelta di far ottenere la maggioranza allo Stato, visto che, precisa il segretario all'Industria, Andrea Zafferani, è la realtà statale a mettere i soldi nella società. Le parti sociali, nei giorni scorsi, hanno criticato l'azione dell'esecutivo che, spiegano, ha modificato lo statuto di una società privata, cioè Camera di Commercio, tramite decreto delegato. Un accordo, quindi, dovrebbe arrivare alla fine del nuovo mese, vista la necessità di approvare il bilancio.



mt