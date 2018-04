Giustizia al lavoro: c'è da prorogare l'incarico al Magistrato Dirigente

Torna al lavoro la Commissione affari di giustizia a cui ha fatto seguito, in tarda mattinata, la convocazione del Consiglio Giudiziario Plenario. Nulla di ufficiale ancora sui temi in agenda. Probabilmente uno di questi riguarda la proroga dell'incarico per il nuovo Magistrato Dirigente Lanfranco Ferroni. Il prossimo 6 luglio infatti compirà 68 anni e per lui scatterebbe la pensione dal ruolo di magistrato. Ecco perchè appare scontato un prolungamento dell'incarico che il Consiglio Giudiziario ha facoltà di concedere in questi casi.