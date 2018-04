Piano di Stabilità, Ssd: "Serve il contributo di tutti"

Per ricostruire San Marino, Sinistra Socialista Democratica esorta la visione comune e il coinvolgimento di tutti: governo, forze politiche, sociali ed economiche. Dalle grandi riforme ai progetti infrastrutturali e settoriali: il direttivo del partito intende continuare nell’analisi delle numerose proposte presentate, “temi – sottolinea - che non possono essere visti l’uno separatamente dall’altro, ma considerati in un unico progetto di sistema, anche perché strettamente connessi fra loro”. Valutato positivamente, ai tavoli preposti, l'apporto di Civico 10 e delle forze politiche che esprimono valori ideali vicini proprio a quelli di SSD. Sulla patrimoniale, infine, sono state avanzate alcune proposte di esenzione a favore dei piccoli risparmiatori.