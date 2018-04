Governo, Di Maio si appella ai Dem : "Ecco i punti in comune"

Dal lavoro alla povertà, dall' immigrazione alle tasse, 'ecco i punti in comune': appello al Pd dal capo politico del M5s Luigi Di Maio in una lettera al Corriere della Sera.

Intervistato dallo stesso quotidiano, Berlusconi prefigura invece un governo di centrodestra di minoranza, "che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l'astensione" degli altri partiti. Per Salvini restano delle urgenze: "Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità". Per il ministro Calenda "serve un governo istituzionale, non di professori".