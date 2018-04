Patrimoniale: domani il Governo varerà il decreto

Domani scade il termine per l'emanazione del decreto delegato definitivo sulla Patrimoniale.

Domani, 30 aprile, scade il termine per l'emanazione del decreto delegato definitivo sulla Patrimoniale, così come previsto dall'articolo 48 dell'ultima Legge di bilancio. Nella seduta convocata in mattinata il Congresso di Stato varerà il provvedimento. Intanto non si arresta il malcontento delle forze di opposizione, categorie economiche, sindacati e associazioni dei consumatori a cui negli ultimi giorni il Segretario di Stato per le Finanze ha illustrato le modifiche apportate alla prima bozza. In generale, nonostante qualche miglioramento, la misura viene considerata iniqua e recessiva dalle parti: tra le altre cose, tutte chiedono a gran voce l'esenzione della prima casa, non contemplata nella nuova stesura. Celli dal canto suo ha assicurato che "alcune proposte interessanti, prima della ratifica, potranno essere tenute in considerazione". Mercoledì 2 maggio, poi, si riunirà l'Ufficio di Presidenza per fissare date e ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio Grande e Generale. Unas nel frattempo prosegue fino a venerdì 4 maggio la raccolta firme contro il provvedimento. La petizione ha ottenuto finora oltre 1800 sottoscrizioni.