Friuli Venezia Giulia: centrodestra in testa, Bolzonello si complimenta con Fedriga

Mentre è in corso lo spoglio delle schede elettorali in Friuli-Venezia Giulia si registra un netto vantaggio per il centrodestra. Segue il Pd, terzi i 5 Stelle. L'affluenza alle urne, rimaste aperte dalle 7 alle 23, è stata pari al 49,63%. Al termine dello scrutinio, si proseguirà con lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche amministrative di 19 Comuni e dei referendum per la costituzione di due nuovi Comuni.



A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Massimiliano Fedriga (centrodestra) ha ottenuto 222.905 voti, pari al 56,86% delle preferenze. Arrivati a questo punto dello scrutinio il dato può considerarsi irreversibile.



"Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto, io ora starò all'opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni". Lo ha reso noto Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia.