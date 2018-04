Italia, di Maio chiede voto anticipato, aria da resa dei conti nel PD

Il centrodestra più forte dopo la vittoria della Lega in Friuli

Il giorno dopo lo stop di Matteo Renzi all’accordo Pd- Movimento cinque Stelle Luigi Di Maio attacca i partiti che “hanno pensato a suo dire solo ai propri interessi” e poi chiede a Matteo Salvini di andare insieme al Quirinale per chiedere di votare a Giugno”.



Ma, al di là del fatto che un secondo turno tra due mesi è quasi impossibile -tra passaggi istituzionali e voto all’estero- sia il segretario della Lega che Silvio Berlusconi si fanno forti della vittoria di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia – dove un elettore su tre ha scelto il Carroccio – per invocare un “Govero al centrodestra” Anche Berlusconi esulta per la vittoria sul M5s del centrodestra che così governa su tutto il Nord: 'Gli italiani stanno rapidamente abbandonando i 5Stelle e questo conferma che i grillini sono considerati del tutto inadatti a governare, sia una Regione che l'intero Paese'.



In casa PD tira invece aria da resa dei conti: dopo la riunione della Direzione bruciata da Renzi in tv (ma confermata per il 3 maggio), l'ordine del giorno stravolto, Maurizio Martina minaccia l’addio “ Così rischiamo l'estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società. Servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema'.