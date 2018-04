La patrimoniale arriva in Congresso di Stato

Nell'ultimo giorno utile, arriva sul tavolo del Congresso di Stato il decreto delegato sulla Patrimoniale, previsto dall'articolo 48 della Legge di bilancio. Mercoledì l'Ufficio di presidenza fisserà data e ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio Grande e Generale che si incentrerà soprattutto sull'esame di questo provvedimento. La Patrimoniale arriva in Aula accompagnata dalla contrarietà delle categorie sociali ed economiche – gli artigiani hanno già raccolto oltre 1.800 firme contrarie - delle associazioni dei consumatori e delle forze politiche di minoranza. Negli ultimi giorni il Segretario alle finanze ha modificato la proposta iniziale ma questo non ha sopito le contrarietà. Tre le correzioni sostanziali: è stata ridotta di 0,2 punti l'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società, mentre non pagheranno nulla gli immobili posseduti all'estero da sammarinesi e residenti, così come gli strumenti finanziari – sempre detenuti all'estero - dalle persone fisiche che hanno ottenuto la residenza fiscale. Modifiche che porteranno nelle casse dello Stato 15 milioni, 3 in meno di quelli ipotizzati inizialmente.