Pd-M5S, nessun accordo. Di Maio: “Decide tutto Renzi”

"Chi ha perso le elezioni non può andare al governo". Così l'ex segretario del Pd Matteo Renzi chiude ad un possibile accordo col Movimento 5 Stelle. “Penso che incontrarsi con Di Maio sia un fatto normale. Però le elezioni le hanno vinte loro", ha aggiunto, sottolineando che "incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no”. Sui possibili scenari futuri l'ex segretario del Pd esclude anche la possibilità che ci possa essere un governo Pd-M5s senza Di Maio premier. Poi si toglie qualche sassolino: “Venire a chiedere a chi hai accusato di tutti i mali e con cui non condividi l'idea del futuro di fare un governo...".



Renzi apre a pentastellati e Lega solo sul campo delle riforme: "O M5s e Lega fanno il governo" o "scriviamo le regole insieme": legge elettorale e una riforma costituzionale per "fare iniziale davvero la terza Repubblica" perché con due Camere "il ballottaggio non è possibile", ha infatti spiegato. "M5s e Lega scrivetele voi le regole: noi da subito vi diciamo che a meno che non propongano la dittatura, siamo pronti a sederci e dire che va bene". "Un anno, due anni, un anno e mezzo. Con quale governo? Deciderà il presidente della Repubblica quale la forma migliore".







"Il Pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l'abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi abbiamo avuto la prova che decide ancora tutto Renzi col suo ego smisurato". Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook, aggiungendo che "noi ce l'abbiamo messa tutta per fare un governo nell'interesse degli italiani. Il Pd ha detto no ai temi per i cittadini e la pagheranno".