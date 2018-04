Regionali: Fedriga è il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia

Il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni regionali per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. L'esponente della Lega ha ottenuto oltre il 55% delle preferenze: già ricevuta la telefonata di congratulazioni da parte dello sfidante, il candidato del centrosinistra Bolzonello.



"Non ho che da dire grazie, - ha affermato il neo governatore - adesso bisogna mettersi a lavoro con i piedi ben piantati per terra, con l'onore e anche l'onere di dover dare risposte forti rispetto alla precedente amministrazione e ci mettiamo subito a lavorare". “Insieme faremo grandi cose". Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato la vittoria di Fedriga.



La Lega si afferma dunque come primo partito nella Regione, male gli M5s. All'indomani del fallimento dell'accordo di governo col Pd, con Matteo Renzi che ha negato la fiducia ad un esecutivo a guida Cinque stelle, Salvini su twitter dichiara: “#andiamoagovernare, io sono pronto!”