Verso il polo scolastico: concorso di idee per progettare il campus a Fonte dell'Ovo

Entro il 15 giugno le linee guida per emanare un progetto che dovrà privilegiare la funzionalità, l'economicità anche nella gestione e la velocità della sua realizzazione.

Un campus scolastico nuovo e funzionale per riportare tutti gli studenti in un unico luogo. Tra le priorità della legge di bilancio c'è proprio questo. Un investimento che dovrà garantire un campus per accogliere studenti della Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore e del Centro di Formazione Professionale.

Nominato per questo un gruppo di lavoro che avrà il compito di elaborare le linee guida che indichino caratteristiche strutturali e funzionali, per poter emettere un bando di concorso internazionale di progettazione.

Per aumentare la sicurezza e l'accessibilità anche nuovi parcheggi, per agevolare i rientri pomeridiani una mensa, per ospitare tutti i ragazzi e le famiglie un auditorium nuovo per spettacoli teatrali e musicali. Per implementare le attività didattiche innovative nuove dotazioni tecnologiche e informatiche.

La settimana prossima si riunirà il gruppo di lavoro "anche perchè – spiega Podeschi – ci sono esigenze di predisporre le linee guida. Vorremmo concretizzarlo il prima possibile" anche perchè se tra le tante criticità "dovesse aumentare – sottolinea il Segretario - la popolazione scolastica nella scuola secondaria superiore avremmo difficoltà a contenere i ragazzi nella attuale struttura".

Tanti i disagi, che il nuovo polo potrebbe sanare.

Uno dei tanti lo spiega il Segretario di Stato per l'istruzione Marco Podeschi, intervistato nel video.



Silvia Sacchi