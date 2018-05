"Piantar Maggio": con Ssd alla riscoperta della civiltà contadina

Una serata alla riscoperta dei valori della civiltà contadina. Ieri in piazza del Massaro a Faetano la manifestazione “Piantar maggio” organizzata dal gruppo “Loisir” di Ssd. In occasione dell'evento, è stato piantato un albero al parco del Marano, come avvenuto l'anno scorso.



Durante l'evento momenti di riflessione, di poesia e di musica con il folk della tradizione romagnola e gli immancabili stand gastronomici, con degustazioni di fava e formaggio. E per i più piccoli piada e nutella. Uno degli obiettivi della festa era quello di aggregare la sinistra sammarinese.