L'Ufficio di Presidenza si riunisce in giornata per fissare il prossimo Consiglio Grande e Generale

Si riunisce oggi l'Ufficio di Presidenza per fissare giorno e data del Consiglio. Sotto i riflettori ci sarà la patrimoniale il cui decreto delegato è stato varato dal Governo. Contiene alcune modifiche rispetto alla proposta iniziale: è stato ridotto dello 0,2% l'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società, abolita la proposta di tassazione sugli immobili posseduti all’estero da sammarinesi e residenti, così come gli strumenti finanziari, sempre detenuti all’estero, dalle persone fisiche che hanno ottenuto la residenza fiscale. Sarà anche il Consiglio della nomina del Presidente di Banca Centrale. Venerdì ci sarà l'audizione dei candidati in commissione Finanze. Previsto anche il riferimento in Aula del Segretario Celli sulla visita agli Spring Meeting del Fondo Monetario.