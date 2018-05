Piantar maggio, Vanessa d'Ambrosio SSD: "Un'iniziativa da grandi valori"

Piantar maggio, l'iniziativa dedicata ai lavoratori dal gruppo di Sinistra socialista democratica, viene ripresa anche quest'anno. Grazie alla collaborazione con l'Ugraa è stato piantato un nuovo albero nel Parco del Marano. Un'iniziativa che ha un doppio significato, spiega Vanessa D'Ambrosio di SSD: “Questa festa deriva da una tradizione antica per unire tutti i lavoratori e dare un segnale positivo per l'ambiente”. Nella tradizione infatti si usava tagliare un albero già presente in territorio mentre ora, continua D'Ambrosio “l'abbiamo rivista per sostenere la natura”.