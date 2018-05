Si riunisce l'Ufficio di Presidenza: in Consiglio la nomina del presidente di Banca Centrale

All'una si riunisce l'Ufficio di Presidenza per fissare giorno e data del Consiglio. Sotto i riflettori alcuni decreti, fra cui le modifiche alla legge sulle società. Non ci sarà la patrimoniale, che verrà portata per la ratifica probabilmente nella sessione di giugno. Sarà invece il Consiglio della nomina del Presidente di Banca Centrale. Venerdì è prevista infatti l'audizione dei candidati in commissione Finanze. In Aula dovrebbe arrivare anche il riferimento del Segretario alle Finanze Simone Celli sulla visita agli Spring Meeting del Fondo Monetario.



MF