CSU: "Verso lo sciopero". Segretario Zanotti annuncia piano intervento su spesa e personale della PA

Lavoratori e pensionati consegnano il mandato: sciopero generale, da organizzare a chiusura del ciclo di assemblee “a sostegno degli obiettivi rivendicati dal movimento sindacale unitario”. In testa, la “realizzazione di una vera equità fiscale e sociale e l'affermazione del metodo della concertazione”. Tornano i motivi del dissenso: dalle mancate scelte per la crescita alle critiche a quelle operate, come agli effetti della legge sviluppo; contrarietà alle linee della riforma pensioni; i limiti della patrimoniale, chiedendo invece una equità strutturale. Su questo punto – osservano con amarezza – erano forti le aspettative, esprimendo delusione per la non coerenza del Governo al programma elettorale.



Metodo e merito in causa, a margine, nell'intervento dei segretari Pubblico Impiego, Alessio Muccioli (FUPI-CSDL) e Milena Frulli (FPI-CDLS): “Il governo continua a fare tutto da solo, scavalcando a piedi pari il confronto con i sindacati” - e puntano il dito contro il decreto firmato dal Congresso sulla modifica della retribuzione di risultato ai dirigenti pubblici con il quale - dicono “si ignora la nostra proposta di riconoscere merito non solo al dirigente, premiando il lavoro di squadra”.

In assemblea torna poi forte la richiesta di azioni di accertamento di responsabilità, anche rivalendosi sui beni e patrimoni personali, verso chi ha provocato la crisi del settore bancario, in un Paese schiacciato dal debito prodotto da Cassa di Risparmio.



Risposta a questi temi arriva dal segretario agli Interni Zanotti, che annunciando a breve un piano complessivo di intervento in materia di risparmio sulla spesa corrente e per i personale nella PA, specifica alcuni punti.

Consulenze: un costo calato da oltre 1 milione 700mila nel 2015 a un milione 47mila nel 2017, così come false sono le accuse di assunzioni clientelari, che invece il Governo combatte. Difende il funzionamento della PA e i dipendenti come risorsa e come fonte che alimenta il consumo interno, ribadendo però la necessità di un intervento sulla spesa, salvaguardando i servizi. Nella promessa di apportare correttivi che non vertano solo sul taglio al costo del personale, afferma la volontà di intervenire sull'equità fiscale e su un sistema previdenziale che dia degna pensione alle nuove generazioni. E sul sistema bancario dichiara: “Presto i responsabili dei dissesti saranno chiamati a rispondere”.



AS