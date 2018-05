Mattarella vuole un governo di tregua. Oggi la Direzione del PD

Oggi pomeriggio si terrà l'attesa riunione della Direzione del PD, che vede la divisione fra i renziani contrari all'appoggio ad un governo con il M5s e al resto del Partito diviso su un eventuale appoggio. Matteo Renzi ritiene di avere i numeri per far vincere il voto contrario. Si andrà con tutta probabilità verso la conta interna.



Non si placa intanto la tensione fra Salvini e Di Maio. Il leader della Lega ieri si è detto "umilmente a disposizione" per parlare di riforme e nomine con i pentastellati. Offerta respinta dai Cinque Stelle, che vorrebbero l'esclusione di Forza Italia. Per Di Maio, Salvini "ha preferito Silvio Berlusconi al bene del Paese".



Mattarella intanto prepara nuove consultazioni. Se non ci saranno novità si fa strada l'ipotesi di un governo di tregua, che possa arrivare al 2019 e approvare la Legge di Bilancio 2019, senza la quale si aprirebbe la strada ad un aumento dell'Iva.



Se però Salvini e Di Maio saranno concordi sul voto anticipato a ottobre non ci sarà modo di evitarlo.