Commissione Finanze: due candidati per BCSM

I due candidati alla presidenza di Banca Centrale si presentano, questo pomeriggio, alla Commissione finanze.



Sono Catia Tomaselli, 53 anni, avvocato dello studio Bonelli-Erede, specializzata in operazioni di finanza di progetto, ristrutturazioni, finanziamenti e di diritto bancario e Giacomo Neri, 55 anni, professore di strategia e politica aziendale alla Cattolica di Milano. Esperienze all'estero, nel tempo, ha seguito per i maggiori gruppi, progetti del settore Banking.



Ieri, l'ultimo confronto con l'opposizione proprio in vista di questa audizione. La minoranza non presenterà un proprio candidato. Non crediamo, spiega il segretario della Dc che è tornato a chiedere al governo di valutare seriamente il nome di un sammarinese, che ci siano serie possibilità di prendere in considerazione un nominativo dell'opposizione e quindi non intendiamo "bruciare" dei professionisti.



Il Segretario alle Finanze ha ricordato che si tratta di una nomina cruciale per dare un assetto definitivo a Banca Centrale. Martedì prossimo il Consiglio Grande e Generale aprirà il comma dedicato alle dimissioni di Grais e alla sua sostituzione.



Sonia Tura