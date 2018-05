Patrimoniale: le critiche di Rete e Unione consumatori sammarinesi

In attesa dell'arrivo in Consiglio del decreto sulla patrimoniale, Rete e l'Unione consumatori sammarinesi criticano il provvedimento. Due voci che si aggiungono al lungo elenco delle contestazioni per una misura che, da più parti, è stata definita iniqua e recessiva.



Il movimento Rete pone l'attenzione sulle “contraddizioni”, così le definisce, del Governo. Nello specifico, fa riferimento a recenti interventi normativi che consentono ai cittadini, in alcuni casi, di non incorrere nelle sanzioni previste dallo scudo fiscale. Il movimento parla di un Governo che da un lato chiede sacrifici e dall'altro rinuncia a incamerare somme da chi elude imposte e tasse.



L'Ucs invece chiede all'esecutivo di cercare altre forme di liquidità, tagliando gli sprechi, e invita a fare una serie di modifiche in Consiglio. Tra le richieste dell'Ucs, l'esenzione totale della prima casa, una percentuale di riduzione dell'imposta per gli immobili gravati da mutuo e l'introduzione di una progressività della tassazione.



mt