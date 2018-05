Italia: Di Maio apre a governo con presidente del Consiglio 'terzo'

Gli aggiornamenti sulla politica italiana. Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre a un possibile governo con un presidente del Consiglio 'terzo' da formare insieme alla Lega. Di Maio lo ha affermato durante la trasmissione “Mezz'ora in più” su Rai3.



"Io faccio un passo indietro, Salvini fa un passo indietro, ma c'è un altro che deve fare un passo indietro", ha detto il leader pentastellato. Il riferimento è a Silvio Berlusconi. Di Maio ha spiegato di aver parlato di questa possibilità tempo fa con Matteo Salvini. Al capo politico 5 Stelle è stato quindi chiesto se fosse favorevole a un tecnico. E' importante che sia una personalità in grado “di comprendere il momento storico - ha risposto - e questa è la differenza con i tecnici".



Questa sera a palazzo Grazioli a Roma vertice del centrodestra per fare il punto in vista delle consultazioni di domani al Quirinale.



mt