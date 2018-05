Regolamento consiliare: entro l'estate la seconda lettura con "ulteriori interventi sulle tempistiche"

Da tempo, ormai, la politica chiede a gran voce la riforma del regolamento consiliare. La stessa politica che, nel confronto, da anni si arena sullo scoglio economico della parificazione fra pubblico e privato.



L'appello a riscrivere le regole del gioco torna di volta in volta nelle parole della Reggenza e mercoledì, in ufficio di presidenza, si è ripresentato il problema dopo l'uscita di Riccardi dal Psd. Il confronto va avanti dal 2013 e a marzo dello scorso anno – dopo decine di riunioni - il progetto di legge è stato depositato in prima lettura. Poi, solo incontri informali fra capigruppo. L'ultimo, la settimana scorsa, non ha prodotto risultati.



Ora maggioranza ed opposizione si impegnano ad accelerare. Adesso.sm si dice determinato a portare il regolamento in Aula entro l'estate. C'è chi addirittura pone come scadenza giugno. Fra gli obiettivi l'ulteriore razionalizzazione dei tempi rispetto alla bozza di partenza, per un Consiglio più snello ed efficace. Nel mirino un Comma Comunicazioni diventato sede del dibattito politico e ribattezzato nell'ultima sessione “Comma Comizi e Comunicazioni”. Tempistiche da rivedere anche per i commi dedicati all'approvazione delle leggi e alla ratifica dei decreti.



“È necessario – dicono dalla maggioranza - garantire a tutti i gruppi consiliari massima espressione rendendo però compatibile il ruolo di Consigliere con le esigenze lavorative”. A maggio, ad esempio, ci saranno due sessioni del Consiglio per oltre dieci giorni di sedute. Diventa quindi sempre più difficile conciliare tempi della politica e professione. Soprattutto per chi lavora nel privato.



MF