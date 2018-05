Cgg: al via la seduta che nominerà il presidente di Bcsm

Alle 13.30 si apre il Consiglio Grande e Generale di maggio, anticipato dalla riunione del Congresso di stato, con al centro la nomina del Presidente di Banca Centrale: con tutta probabilità domani, contestuale al dibattito sulle dimissioni di Grais, ufficializzate a settembre dello scorso anno.



In aula consigliare anche il Fondo Monetario, con il riferimento di Simone Celli sulla partecipazione agli Spring Meetings di Washington.



Ci sono sette decreti delegati da ratificare, fra cui modifiche alla legge sulle società e Statuto dell'Istituto per l'Innovazione.



In prima lettura la disciplina del regime per la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali e in seconda lettura il pdl sulle strutture veterinarie pubbliche e private.