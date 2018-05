Congresso di stato: Renzi, "garanzia di sicurezza al territorio ma no a odio e razzismo"

Il Segretario agli Esteri Nicola Renzi parla a nome del Congresso di Stato al completo, in merito alla presunta aggressione ai danni di una residente da parte di un uomo di colore. Da un lato ribadisce come per il governo sia prioritario mantenere e difendere standard elevati di sicurezza in territorio, dall'altro chiede di aspettare l'esito delle indagini avviate da parte della gendarmeria.



Ma è perentorio su un'altra priorità per l'esecutivo: il mantenimento dello stato di diritto e il rifuto di qualsiasi atteggiamento di odio, discriminazione e razzismo.



Chiarisce come al momento non sia stata assunta nessuna iniziativa che dia applicazione all'ordine del giorno approvato in aula su forme di accoglienza ai migranti. Nessun collegamento dunque fra l'episodio di sabato e iniziative di accoglienza che il governo intende predisporre.



Seguiranno aggiornamenti.



AS