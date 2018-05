Quirinale: "no" a governo tecnico di M5s e Centrodestra

M5s e Lega concordi nel dire no a un governo 'del presidente' ma di nuovo divisi sulla possibilità di trovare un'intesa. Nel giorno del nuovo giro di consultazioni al Quirinale sembra rimanere lo stallo tra i partiti e l'eventualità del ritorno alle urne pare avvicinarsi anche se il centrodestra rivendica l'incarico con Matteo Salvini che si dice pronto a formare un governo di centrodestra e chiede di avere l'incarico per tentare di verificare la maggioranza in Parlamento.



I primi a salire al Quirinale sono stati gli esponenti del Movimento cinque stelle. Di Maio ha chiuso a governi tecnici e ha evidenziato che 'se c'è la buona volontà è ancora possibile un governo politico'. Il centrodestra è salito al Colle dopo un vertice in mattinata a Palazzo Grazioli. Il centrodestra, secondo quanto si è appreso, chiederà al Quirinale un mandato per andare in Parlamento a verificare la maggioranza.