Quirinale: terzo e ultimo giro di consultazioni

Nessuna schiarita in casa centrodestra

La delegazione M5s guidata da Luigi Di Maio è arrivata in auto al Quirinale per le consultazioni. Al termine del colloquio, Di Maio ha ribadito il no del M5s a un governo tecnico: "O esecutivo politico o si torna al voto. Ho detto chiaramente, ma la Lega lo sapeva già, che sono disponibile a scegliere un premier terzo con Salvini, su un programma. Sono condizioni che ho posto ieri. Io non sono mai stato l'impedimento a firmare il contratto di governo"



Il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sono arrivati separatamente in auto al Quirinale per le consultazioni.



Nulla di fatto nel lungo vertice di ieri sera, con il centrodestra che resta nel caos. Matteo Salvini avrebbe mantenuto la sua posizione contraria ad un governo del presidente spiegando a Silvio Berlusconi che senza un governo politico che dia garanzie agli italiani sarebbe meglio andare al voto al più presto. Il Cav avrebbe ribadito al leader della Lega che Forza Italia non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 stelle e avverte che non darà mai il via libera ad appoggi esterni.