Consiglio: l'opposizione chiede di rimandare la nomina del presidente di Bcsm

Pubblicati on line atti processuali riservati sulla vicenda Titoli. Il Congresso censura la violazione del segreto istruttorio

Dopo le scintille della notte i toni si abbassano. I contenuti, però, restano infuocati. Mentre in Aula si apre il dibattito sulle dimissioni di Grais, sul sito Giornale.sm vengono pubblicati stralci di atti processuali sulla vicenda Titoli.



I consiglieri del Pdcs chiedono di rimandare la nomina del presidente di Banca Centrale “per fare chiarezza su situazioni estremamente gravi - dice Francesco Mussoni – rispetto a quanto accaduto in Bcsm”. Un passo indietro. Il Governo propone all'Aula Catia Tomasetti ma Simone Celli rimarca il valore di entrambi i candidati tanto che spera che Giacomo Neri possa rappresentare in futuro una risorsa in altri ambiti.



“La prima sfida che dovrà affrontare il nuovo presidente e su cui ci dovrà essere impegno sostanziale – rimarca il segretario alle Finanze - è la sottoscrizione del Memorandum d'Intesa con Banca d'Italia, importante per ampliare il mercato di riferimento dei nostri operatori”. Altra sfida è la ristrutturazione di Bcsm, “perché sia efficiente, indipendente, autonoma, e con minor costo”. Strategica per Vanessa d'Ambrosio l'attività di vigilanza che deve essere indipendente e dialogante. Prende quindi la parola Giancarlo Venturini e riferisce che ieri due consiglieri del suo partito hanno ricevuto una convocazione giudiziaria. Gli sono stati riportati in via sommaria – continua - elementi molto gravi e invita ad una riflessione dell'Aula nei modi che le loro Eccellenze riterranno più opportuni. Rincara la dose Pasquale Valentini. I candidati alla presidenza, “stanno entrando in una Banca Centrale che è oggetto di indagini giudiziarie nei suoi vertici, nella vigilanza”. “Impossibile non tenere conto – aggiunge – dei contenuti dell'ordinanza del tribunale anche se diffusa in forma impropria. Questo governo – aggiunge - ha la caratteristica di voler forzare la mano per non fare dire alla magistratura quello che vuole dire”.



Lorenzo Lonfernini ricorda che c'è un'indagine in corso mentre per Nicola Selva c'è un attacco al limite del lecito con l'unico obiettivo di fare saltare la nomina. “Bisogna guardare al presente e al sistema bancario affrontando i problemi senza guerre né sciabole”.



Federico Pedini Amati chiede chiarezza su eventuali commistioni e chiede: “è informata Catia Tomasetti che ci sono indagini di tale portata in BCSM che potrebbero metterla in forte imbarazzo?” La nomina – commenta Marianna Bucci - si inserisce in un contesto delicato. C'è un legame malato fra politica e Banca Centrale. E' ancora sotto attacco e certi personaggi sempre presenti. Serve molto di più che un curriculum con i fiocchi per affrontare certe incoerenze”. Jader Tosi si scalda. “Si tirano fuori articoli di stampa che io non ho trovato. Su quale veridicità si basano le richieste dell'opposizione, sui si dice?” “L'accertamento della verità – ribadisce Nicola Renzi - deve essere fatto nelle sedi giudiziarie e non facendo passare messaggi non veri. Oggi per esempio ho sentito che vigilanza di Bcsm è inquisita, di quale vigilanza parliamo? Siamo chiari.



In merito alla “Questione titoli” ed alle dichiarazioni rilasciate ieri da consiglieri di opposizione sui membri del CCR, il Congresso di Stato ha dato mandato all’Avvocatura di presentare un esposto all'Autorità Giudiziaria. E sulla diffusione online di provvedimenti giudiziari censura con forza la violazione del segreto istruttorio, in quanto potrebbe arrecare danno all’indagine stessa e al sereno espletamento dei doveri della Magistratura e si riserva ogni ulteriore valutazione.