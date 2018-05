Consiglio: nel pomeriggio o in serata la nomina del presidente Bcsm

In Consiglio Grande e Generale ancora in primo piano la nomina del Presidente di Banca Centrale. Il nome proposto dal Governo, come noto, è quello di Catia Tomasetti.



Nel dibattito, cominciato ieri, l'opposizione aveva chiesto uno slittamento, dopo la fuga di notizie sull'indagine “Titoli”, coperta da segreto istruttorio.



La maggioranza ha scelto di procedere senza ulteriori indugi con la nomina che dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio o comunque entro la serata, visto che la seduta è in programma fino alla mezzanotte. Si torna in aula alle 17 per la conclusione del dibattito. A seguire potrebbero esserci le repliche e poi il voto che riguarda sia la nomina del nuovo presidente di Banca Centrale, sia il Presidente del Collegio Sindacale.