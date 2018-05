Dim: il viaggio parte da Fiorentino

Al via il viaggio itinerante tra i Castelli di Rete e MDSI. Obiettivo, spiegano, incontrare i cittadini e rispondere alle loro domande. In agenda i temi di stretta attualità: pensioni e sanatoria edilizia, Iva e banche, debito estero PA e sanità, consulenze, ma in testa è la patrimoniale: “Intervento solo per fare cassa nell'immediato” dice Dim - e “iniquo perché non colpisce i grandi patrimoni”.



Tra la gente per un dialogo che il governo evita attraverso politiche autoreferenziali, accusano, riducendo l'aula a un luogo in cui semplicemente si prende atto di scelte calate dall'alto. Oggi a Fiorentino, domani DIM sarà tra le gente nel Castello di Borgo Maggiore