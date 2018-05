Salvini e Di Maio chiedono 24 ore per trattare

I leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto al capo dello Stato 24 ore di tempo per trovare un accordo per formare il nuovo governo. È in corso un vertice tra i due leader dal quale Salvini fa sapere: 'tra 24 ore avrò qualcosa da dire'.

Ma se il M5s guarda con interesse agli ultimi passaggi in corso dentro al centrodestra, rispetto ad un possibile accordo tra 5stelle e Lega, attende però che ogni intenzione della coalizione venga formalmente comunicata al Colle. Mattarella in mattinata aveva ricordato che a volte gli interessi del Paese sono 'neutrali', perché di fronte alle emergenze servono impegni comuni e ha insistito sulla necessità che davanti allo stallo politico sia varato un governo 'neutro'.