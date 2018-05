Governo giallo-verde, entro domenica Di Maio Salvini riferiranno

Passi in avanti dei due leader per la formazione del governo

Dopo un nuovo faccia a faccia questa mattina alla Camera, Salvini e Di Maio si dimostrano ottimisti sulla nascita del governo giallo-verde. I due leader parlano di 'significativi passi avanti' sulla composizione del nuovo esecutivo e segnalano un “clima positivo per definire programma e priorità di governo”. Rimane il nodo premier ma i due leader concordano nell’ anticipare i tempi ai nomi ed indicano in domenica la data in cui riferire. "altrimenti- anticipa Salvini- si torna al voto"